Géssica era filha de um servidor da Câmara Municipal de Nova Olinda (Reprodução/ Câmara Municipal de Nova Olinda)\nUma mulher morreu na madrugada desta segunda-feira (22) após se envolver em um acidente de trânsito na BR-153 em Araguaína, no norte do Tocantins. A vítima foi identificada como Géssica Morais Araújo, de 36 anos.\nVeja vídeo no JA1: Uma pessoa morre após bater em animal solto na pista\nSegundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 2h e envolveu uma colisão com um animal solto na pista. Géssica era filha de um servidor da Câmara Municipal de Nova Olinda, que emitiu uma nota de pesar.\nA Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP) informou que o corpo de Gessica foi removido por uma equipe do Núcleo de Medicina Legal de Araguaína (IML), local para onde foi levado e submetido a exame de necropsia a fim de apurar as causas da morte. Em seguida, o corpo foi liberado aos familiares.