Hospital Geral de Palmas é o maior hospital público do Tocantins (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nA filha de uma paciente idosa internada no Hospital Geral de Palmas (HGP) relatou à reportagem problemas relacionados à higienização de apartamentos e à alimentação oferecida a pacientes e acompanhantes na unidade. As informações têm como base o depoimento da acompanhante e registros enviados ao Jornal do Tocantins nesta quarta-feira (7).\nA servidora pública Suely Alves Pereira, de 44 anos, acompanha a mãe, Tereza Alves Pugas, de 74 anos, internada há 34 dias no hospital. Segundo a família, a paciente passou 30 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer um acidente de trânsito e atualmente permanece acamada, com perda dos movimentos e da fala, utilizando traqueostomia e alimentação por sonda.