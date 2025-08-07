Uma missa foi celebrada sob a luz de postes em Gurupi, região sul do estado, depois que a fiação de uma igreja foi furtada. Segundo o diácono da paróquia, Wagner Batista de Araujo, esta é a segunda ocorrência de furto da fiação elétrica do local, o que gerou um prejuízo de R$ 10 mil.\nPor conta da falta de energia, a igreja São Judas Tadeu precisou se adaptar e os fiéis participaram da missa de um jeito diferente, apenas com a iluminação do poste de energia e ao ar livre. Os músicos também tiveram que improvisar.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição - TO : Furtos de fios elétricos são registrados e prejudicam população de Gurupi; saiba mais\n“Primeiro furtaram os canos de um dos nossos aparelhos de ar-condicionado, chegamos até a repor, mas furtaram de outros dois aparelhos. Logo após duas semanas desses furtos, vieram e levaram de mais dois, ou seja, quatro aparelhos. Então estamos celebrando sem ar-condicionado há mais de um mês, o que gerou um prejuízo de R$ 10 mil para a igreja”, contou o diácono em entrevista com a TV Anhanguera.