-FETO TUBULAÇÃO (1.3422578)\nUm feto de aproximadamente 30 semanas foi encontrado dentro de uma caixa de gordura durante a limpeza de tubulações de um condomínio em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia, segundo a Polícia Militar (veja vídeo acima). A Polícia Civil investiga o caso.\nO feto foi encontrado por funcionários do condomínio localizado no Residencial Parque Itatiaia na tarde de segunda-feira (15). A Polícia Científica informou que se trata de um natimorto, feto que nasceu sem vida, do sexo feminino.\nMPTO detalha como empresário impediu defesa de vigia em crime por vaga de luxo em Palmas\nQuem era Deldi da Lotérica, pioneiro de Formoso do Araguaia morto em acidente na BR-010\nDe acordo com a polícia, o feto já estava em fase avançada de decomposição. A PC solicitou as perícias necessárias e abriu procedimento policial para apurar os fatos. Algumas pessoas já foram ouvidas; a investigação segue em andamento.