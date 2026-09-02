Quem pretende participar do Festival Gastronômico de Taquaruçu, entre esta quinta-feira (3) e e o domingo (6), poderá utilizar o transporte coletivo para chegar ao distrito, conforme a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte Público (Semobt) ao anunciar o reforço nas linhas durante os quatro dias de programação.\nA Prefeitura de Palmas divulgou que os ônibus sairão do Ginásio Ayrton Senna, na região sul de Palmas, a partir das 18h, com intervalo de 30 minutos entre as viagens. Após às 21h30, as saídas passarão a ocorrer conforme a demanda de passageiros.\nNo retorno, os veículos começarão a sair de Taquaruçu às 19h, também com intervalo de 30 minutos. Segundo a Semobt, depois da meia-noite, a disponibilização dos ônibus será definida de acordo com o movimento. O embarque para o retorno será realizado no ponto localizado antes da Praça Vereador Tarcísio Machado.