Estão abertas as inscrições para a 20ª edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT). Os interessados podem se inscrever até 17 de julho. O concurso vai distribuir R$ 156 mil em premiações entre as categorias participantes.\nO festival será realizado entre os dias 3 e 7 de setembro, no distrito de Taquaruçu. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do FGT.\nVeja o edital completo clicando aqui.\nCategorias e vagas\nNesta edição, serão disponibilizadas 55 vagas, divididas entre duas modalidades:\nCircuito Gastronômico, voltado para pessoas físicas;\nRota Gastronômica, exclusiva para estabelecimentos localizados em Taquaruçu e Taquaruçu Grande.\nOs participantes podem inscrever pratos nas categorias de salgados, doces, jantinhas, alimentação funcional, food trucks e drinks.\nUma das novidades é a inclusão da categoria Drinks Regionais, que passa a integrar oficialmente a competição após ter participação demonstrativa em 2025.