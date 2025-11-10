Gurupi completa 67 anos de emancipação política na próxima sexta-feira (14). Para comemorar o aniversário, a prefeitura anunciou uma programação com 10 dias de atividades. Os moradores poderão aproveitar shows de artistas regionais, Festival do Pequi e corte do bolo (confira a programação completa abaixo).\nSegundo o município, durante a programação, as luzes de Natal serão acesas e o Carnaval 2026 da cidade será lançado.\nA festa inicia nesta terça-feira (11) com a abertura do circuito gastronômico e show de Chico Chokolate. No dia 14, data em que se celebra o aniversário da cidade, apresentação musical fica por conta de Paulo Albuquerque e Tok Geral.\nPara os amantes de pequi, as inscrições da 5ª edição do Festival do Pequi encerram nesta quarta-feira (12). Neste ano, o primeiro colocado levará o prêmio de R$ 3 mil, o segundo, R$ 1,5 mil, e terceiro, R$ 500.