Cinco estabelecimentos de Taquaruçu participam da Rota Gastronômica do Festival, com receitas que valorizam ingredientes regionais e permanecem nos cardápios ao longo do ano.\nO Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) terá uma programação gastronômica que vai além dos quatro dias de evento. A Rota Gastronômica do 20º FGT reúne cinco estabelecimentos do distrito, que prepararam receitas especiais inspiradas nos sabores do Cerrado e em ingredientes regionais, como o coco-babaçu.\nA avaliação dos pratos inscritos começou nesta sexta-feira (28), quando os jurados visitam os estabelecimentos participantes para analisar as receitas. Diferentemente do Circuito Gastronômico, realizado na estrutura montada na Praça Vereador Tarcísio Machado durante o festival, a Rota acontece nos próprios restaurantes.