O feriado de 5 de outubro, data de criação do Tocantins e da promulgação da primeira Constituição Estadual, mudou de data em 2026. Pelo Decreto nº 7.238, o feriado será celebrado excepcionalmente na sexta-feira, 9 de outubro. Com o fim de semana e o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, na segunda-feira (12), servidores estaduais terão quatro dias consecutivos de folga.\nA mudança, no entanto, não significa que todos os trabalhadores terão quatro dias de folga. O decreto trata dos servidores do Executivo estadual, enquanto trabalhadores da iniciativa privada seguem regras próprias, que podem variar conforme a categoria e a convenção coletiva.\nEleições 2026: mesário pode faltar ao trabalho? Veja regras para folgas\nSaiba por que curiquinhas-verdes fizeram obra parar em Araguaína\nVeja os próximos feriados em 2026 no Tocantins