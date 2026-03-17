A Prefeitura de Palmas publicou decreto determinando ponto facultativo no dia 20 de março, nesta sexta-feira. A data é seguida do feriado de São José, celebrado nesta quinta-feira (19).\nCom o decreto, os servidores municipais terão quatro dias de folga, contando com o fim de semana. O ponto facultativo será válido para repartições que não são consideradas serviços essenciais.\nOs setores essenciais, como saúde, limpeza urbana, infraestrutura, iluminação pública e os conselhos tutelares funcionarão normalmente, em regime de plantão, para atender a situações de urgência.\nCâmara de Paraíso deve extinguir cargos comissionados e fazer concurso público, recomenda MPE\nOperação Alquimia cumpre 18 mandados contra facção envolvida com tráfico, armas e lavagem de dinheiro em 4 estados\nEntre os serviços que vão atender a população estão as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD III).