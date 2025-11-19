Nesta quinta-feira, 20 de novembro, será celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra. Desde 2023, o dia passou a ser feriado nacional. A data reforça a importância de valorizar a cultura negra e refletir sobre os direitos da população afrodescendente no Brasil.\nMuitos serviços terão alteração e trabalhadores do serviço público vão folgar por quatro dias. Veja abaixo como fica o funcionamento do comércio em geral e das repartições públicas durante o feriado.\nServiço Público\nO governo do Tocantins decretou ponto facultativo na sexta-feira (21), dando aos servidores da administração quatro dias de folga, contando com o fim de semana. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado de quinta-feira (13). A determinação não se aplica aos serviços essenciais, como saúde, segurança pública, fiscalização tributária e outros que não podem ser interrompidos.