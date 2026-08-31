Os tocantinenses terão um feriadão de quatro dias em setembro. A combinação do feriado nacional da Independência do Brasil, em 7 de setembro, com o feriado estadual de Nossa Senhora da Natividade, celebrado em 8 de setembro, forma um período prolongado de descanso para quem não trabalha nos dias entre os feriados.\nEm 2026, o 7 de setembro cai em uma segunda-feira, enquanto o dia 8 de setembro será terça-feira. Com isso, o período pode ser aproveitado entre o sábado (5) e a terça-feira (8), formando quatro dias consecutivos de folga.\nPsicóloga que comoveu a web ao mostrar reação do marido ao descobrir gravidez diz que antes perdeu 19 bebês\nMusica e culinária regional: confira a programação do Festival Gastronômico de Taquaruçu\nVeja as datas do feriadão\nSábado (5 de setembro): fim de semana\nDomingo (6 de setembro): fim de semana