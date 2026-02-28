Manifestante levanta a mão pintada de vermelho e pede o fim dos feminicídios durante ato público (Marcelo Camargo/Agência Brasil)\nO número de feminicídios registrados no Tocantins aumentou 53,85% em 2025 na comparação com o ano anterior, segundo dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Foram 13 casos em 2024 e 20 ocorrências em 2025.\nEntre os locais das ocorrências, a residência das vítimas aparece como o principal cenário dos crimes. Em 2024, oito feminicídios aconteceram dentro de casa. Em 2025, esse número chegou a nove.\nA maior parte dos assassinatos ocorreu no período noturno. De acordo com os dados, 57,58% das mortes aconteceram à noite, o que corresponde a 19 casos do total analisado.\nInvestigada por possível omissão, Guarda de Palmas prende homem por ato obsceno dias após caso de violência sexual