A Polícia Miltar (PM) procura o suspeito de matar Ianca Pereira Moura, de 29 anos, a tiros em uma residência no Jardim Taquari, região sul de Palmas. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (10) e é investigado como feminicídio.\nCorreção: A Secretaria da Segurança Pública (SSP) corrigiu neste sábado (11) a idade de Ianca Pereira Moura. Em nota enviada anteriormente à imprensa, o órgão informou, de forma equivocada, que a vítima tinha 26 anos. Conforme a atualização, ela tinha 29 anos. A reportagem recebeu atualização às 17h25.\nSegundo a PM, equipes seguiram até o endereço após uma denúncia de possível homicídio. No local, os policiais encontraram a vítima sem sinais vitais no quintal da casa, com indícios de morte violenta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito.