Ingrid Lorane Negreiros Santos, de 22 anos, foi assassinada com mais de 20 facadas dentro da própria casa, em Palmas. O suspeito é o marido dela, Ires Rodrigues do Nascimento, de 36 anos, que está preso.\nIres Rodrigues foi preso no domingo (4) e passou por audiência de custódia no mesmo dia. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça. O JTo não conseguiu contato com a defesa do suspeito.\nAmigos próximos de Ingrid Lorane relataram que ela era dedicada às amizades e aos estudos, e que um de seus sonhos era se tornar médica. Ela deixou dois filhos, de 2 e 6 anos.\nVeja abaixo o que se sabe sobre o assassinato da jovem:\nOnde aconteceu o crime?\nO crime aconteceu no dia 3 de janeiro de 2025, na própria casa da vítima, localizada no setor Jardim Taquari, região sul de Palmas.\nConforme a decisão, Ingrid Lorane foi encontrada morta com pelo menos 23 perfurações. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) da capital e depois liberado aos familiares.