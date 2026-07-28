Morgana Vieira Monteiro trabalhava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Porto Nacional (Reprodução/Instagram de Morgana Monteiro)\nMorgana Vieira Monteiro, de 45 anos, morreu vítima de feminicídio na noite desta segunda-feira (27), em Palmas. Segundo a Polícia Militar (PM), o principal suspeito era o ex-companheiro, Lelito Tavares Barbosa, de 49 anos, que fugiu após o crime e morreu horas depois durante uma ação policial.\nTestemunhas relataram que a enfermeira tentou escapar do agressor ao se trancar no banheiro da residência. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem invadiu o imóvel, efetuou disparos de arma de fogo e, em seguida, atingiu a vítima com golpes de faca.\nO caso mobilizou equipes da PM, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Civil iniciou investigação para apurar o feminicídio e também investigará a morte do suspeito durante a intervenção policial. O sepultamento de Morgana aconteceu nesta terça-feira (28), em Tocantínia, a cerca de 70km da capital.