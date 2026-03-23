O Ministério Público do Estado (MPE) recomendou que a Prefeitura de Porto Nacional adote medidas imediatas para a organização e regularização da feira livre de Luzimangues, distrito do município. Foi estabelecido um prazo de 15 dias para que a gestão se manifeste sobre a adoção das providências propostas.\nA recomendação foi expedida pelo promotor de Justiça Luiz Antônio Francisco Pinto, após o MPE receber informações de que uma feirante estaria exercendo, de forma irregular, a administração do local, com a cobrança de valores indevidos de novos comerciantes para a ocupação de espaços.\nO MPE informou ainda que, à Promotoria, a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento alegou não haver norma publicada que discipline o funcionamento da feira, nem servidores designados exclusivamente para sua gestão. O órgão também confirmou que a pessoa apontada como responsável pela administração não possui vínculo com a prefeitura.