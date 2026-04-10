Deise Carmem de Oliveira Ribeiro assassinada aos 55 anos (Reprodução/Instagram de Deise Carmen)\nDeise Carmen de Oliveira Ribeiro, de 55 anos, tentou manter o casamento e a família unida até os últimos dias de vida. A mulher, encontrada morta em um rio no sul do Tocantins, chegou a organizar campanhas de oração na tentativa de restaurar a relação, segundo relato de uma sobrinha.\nMinha tia amava e fazia de tudo por sua família. Ela fazia campanha de oração, tentava de todas as formas manter tudo estruturado, unido e feliz”, afirmou a familiar, que pediu para não ter a identidade divulgada.\nA sobrinha descreve uma relação marcada por instabilidade emocional. Segundo ela, Deise mantinha forte dependência do companheiro e recorria à fé como forma de sustentar o vínculo.\n“A relação não era saudável. Ela amava muito e dependia emocionalmente dele. Vivia pedindo a Deus para restaurar o casamento”, disse.