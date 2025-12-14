Um proprietário rural foi multado em mais de R$ 1,6 milhão por desmatamento de reserva legal e por impedir a regeneração da vegetação nativa em Aliança do Tocantins, no Sul do estado. A fiscalização verificou que o local estava sendo usado para a criação de gado.\nA fiscalização do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) ocorreu em uma fazenda na tarde desta sexta-feira (12).\nDurante a vistoria, os militares identificaram que o homem impediu a regeneração de 332,78 hectares de área de Reserva Legal.\nEntenda por que construção de estrada em cima de serra no Tocantins foi barrada\nJustiça autoriza leilão de carros de luxo e bens de influenciadora suspeita de movimentar R$ 217 mi com jogos ilegais\nDiante da infração, a área foi embargada e permanecerá interditada até que o proprietário regularize a situação junto aos órgãos ambientais. O nome do proprietário não foi divulgado e o g1 não conseguiu contato com a defesa dele.