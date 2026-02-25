Um fazendeiro é suspeito de ter mandado incendiar um açougue em Souzalândia, distrito de Barro Alto, na região central de Goiás, por causa de uma dívida de R$ 20 mil da proprietária com ele, de acordo com a Polícia Civil. Imagens de uma câmera de segurança mostram um homem com um galão jogando combustível no estabelecimento comercial e colocando fogo em seguida (veja acima). Ele e o fazendeiro foram presos.\nAs identidades do fazendeiro e do executor não foram divulgadas. Por isso, o g1 não conseguiu localizar as suas defesas.\nSegundo o delegado Marco Antônio Maia, responsável pelo caso, o crime aconteceu na madrugada do dia 18 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Pelas imagens, é possível ver que a ação começou às 3h20. Naquele momento, a dona do açougue, o companheiro dela e dois netos dormiam na residência que fica nos fundos do local.