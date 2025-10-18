Um proprietário rural foi multado em R$ 566 mil por desmatamento de reserva legal e por impedir a regeneração de vegetação nativa em Palmeiras do Tocantins, no norte do estado. A vistoria do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) aconteceu em uma fazenda às margens da BR-226, após alerta de desmatamento, identificado por sensoriamento remoto.\nNo local, os agentes constataram a supressão irregular de vegetação nativa em diferentes partes da propriedade. As áreas afetadas foram embargadas e permanecerão interditadas até que o proprietário regularize a situação junto aos órgãos ambientais.\nSegundo a polícia, a análise de imagens de satélite cruzada com dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) indicou que as atividades de retirada da vegetação não tinham licença ambiental. O nome do proprietário não foi divulgado e o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.