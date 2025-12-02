A Justiça condenou o fazendeiro João Antônio Morais da Silveira a 13 anos de prisão por perseguir e tentar matar a ex-companheira e o namorado dela. Segundo a decisão, o réu teria atingido o homem com um tiro no abdômen. O condenado poderá recorrer da sentença.\nA decisão é da promotoria de Justiça Breno de Oliveira Simonassi, integrante do Núcleo do Tribunal do Júri (MPNujuri) do Ministério Público do Tocantins, em Araguatins. O JTo tentou contato com a defesa, mas não conseguiu até a publicação desta reportagem.\nO crime aconteceu por volta das 19h do dia 2 de novembro de 2022, próximo ao cemitério de São Bento do Tocantins, na região Bico do Papagaio. O casal estava saindo do local quando o fazendeiro começou a perseguir as vítimas em uma caminhonete.\nSegundo o Ministério Público (MP), durante um trecho, o réu freou a caminhonete em frente ao carro das vítimas para parar o veículo. Logo após, João Antônio teria efetuado vários tiros contra a ex-companheira.