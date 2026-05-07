Empresário Júlio César de Araújo e o fazendeiro José Alves Carneiro (Reprodução / Instagram Neguinho Auto Peças e TV Anhanguera)\nO fazendeiro José Alves Carneiro, de 57 anos, preso acusado de matar a tiros dono de loja de autopeças, em Ceres, na região central de Goiás, irá responder ao processo em prisão domiciliar após decisão da Justiça, nesta quinta-feira (7). A defesa apresentou um pedido de habeas corpus apontando que o acusado possui estado grave de saúde com necessidade cirúrgica. Ele estava na Unidade Prisional de Ceres.\nEm nota, as advogadas Mirelle Gonsalez e Eduarda Miranda da Costa Bernardes disseram que a decisão foi unânime, e reafirmou a necessidade de “observância das garantias constitucionais, do devido processo legal e da proporcionalidade das medidas cautelares” (veja a nota completa no final).