O proprietário da fazenda Joia Rara, localizada no município de Paranã, em Tocantins, terá que pagar R$ 15 mil por dano moral coletivo depois de denúncias por trabalho infantil. De acordo com o Ministério Público do Trabalho no Tocantins (MPT-TO), na fazenda havia jovens de 14 e 16 anos em funções consideradas impróprias para a idade.\nAté a última atualização da matéria, a reportagem não conseguiu contato com a defesa da fazenda.\nSegundo o MP, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi feito com o proprietário da fazenda e prevê o pagamento de R$ 15 mil de dano moral coletivo à Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas do Estado do Tocantins – Instituto Anjo Azul.\nO termo também definiu a aplicação de multa no valor de R$ 10 mil por cada constatação de descumprimento e possui prazo indeterminado.