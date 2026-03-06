A família do adolescente Gustavo Soares Guedes, de 17 anos, questiona a atuação de policiais militares que atropelaram o jovem com uma viatura em Alvorada. Ele sofreu fraturas nas duas pernas e teve o braço esmagado por um poste de energia elétrica. A vítima passou por cirurgia nesta quinta-feira (5) e está internada em estado grave.\nSegundo o advogado da família, Benito Querido, o caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público do Tocantins e medidas foram tomadas para apurar o ocorrido.\nOntem [quinta-feira] o Ministério Público já protocolou na delegacia notícia de fato para investigar imediatamente o ocorrido com o adolescente. Ele teve as duas pernas quebradas e o braço esmagado por um poste”.\nDe acordo com a defesa, ainda será solicitada a abertura de uma sindicância para investigar a atuação policial. “Nós vamos ingressar com a representação para instaurar uma sindicância contra o policial militar para que comecem a investigar essa atuação dele”, explicou.