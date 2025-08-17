Neli Ferreira Maciel está desaparecida (Reprodução/Instagram SSP-TO)\nA família de Neli Ferreira Maciel, de 67 anos, registrou um boletim de desaparecimento após ficar sem notícias da idosa. Segundo a filha, Kênia Ferreira Maciel de Oliveira Lima, a mãe dela desapareceu no dia 15 de agosto depois que saiu de casa, no Jardim Aureny III, região sul de Palmas.\nA filha informou que a mãe sofre de transtorno bipolar e usa medicações. Até a tarde deste domingo (17), ela não havia sido encontrada.\nMinha mãe morava sozinha e ficava dormindo com a nossa irmã de igreja, também uma idosa de 64 anos. No dia, essa irmã saiu da casa e minha mãe [Neli] ficou tomando café. Quando voltei, fui lá na casa dela às 18h30 e percebi que o portão estava destrancado, a chave do lado de dentro, minha mãe não saía sozinha”, contou Kênia Ferreira.