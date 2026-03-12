A família de Lázaro José Alves, de 52 anos, procura por notícias dele, que está desaparecido desde dezembro de 2025. Natural de Jataí, no sudoeste do estado, Lázaro trabalhava viajando e sempre mantinha contato com a família, mas, desde o final do ano passado, os irmãos não tiveram mais notícias do paradeiro dele.\nDe acordo com a TV Anhanguera, Lázaro José é artista e trabalha como desenhista. Ele viaja de ônibus ou de carona pelas cidades e ganha a vida desenhando o rosto das pessoas ou participando de eventos.\nDe acordo com um casal de irmãos do artista, a última notícia que Lázaro deu foi no dia 3 de dezembro de 2025, quando disse que estava em São Luís de Montes Belos, no oeste do estado, a cerca de 270 km de Jataí. Na ocasião, ele disse aos irmãos que tinha perdido os documentos pessoais.