Familiares de Deise Carmem de Oliveira Ribeiro, de 55 anos, pedem justiça e cobram que a morte da vigia e servidora pública não seja esquecida. Deise perdeu a vida após ser assassinada, e o corpo foi encontrado no rio Santa Tereza, na zona rural de Peixe, região sul do estado.\nNão queremos que o crime seja esquecido, pois é uma mulher de bem, não merece virar uma estatística. Queremos que os culpados paguem por este crime bárbaro, seja quem for. Todos estão sem entender por que fizeram isso com ela. Estamos buscando respostas, almejando justiça e suplicando para que a população não esqueça e se una a nós para clamar para que quem fez isso com ela pague”, contou uma sobrinha de Deise, que não quis ser identificada.\nO caso foi registrado em dezembro de 2025, em Gurupi, quando Deise Carmem desapareceu. O corpo da vigia foi encontrado boiando, em estado de decomposição, no dia 1º de janeiro de 2026, na zona rural de Peixe. Na época, familiares chegaram a divulgar cartazes nas redes sociais à procura da vítima.