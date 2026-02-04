Juventude marcada por foco, organização e vontade de ir além (Reprodução/Instagram de Nycole Kydma Oliveira Silva)\nA família de Nycole Kydma Oliveira Silva, de 21 anos, recorda a vida e os sonhos marcados pela disciplina, pela dedicação aos estudos e pelo cuidado com a própria saúde. A trajetória terminou após um acidente na BR-010, em Palmas, deixando parentes e amigos em luto.\nEstudante de Direito, Nycole se preparava para concluir a graduação em uma universidade da capital. A irmã relembra o esforço constante para acompanhar a rotina acadêmica, conciliando provas, trabalhos e planos para o futuro. O desejo de atuar na área jurídica aparecia com frequência nas conversas em família, sempre associado à ideia de ajudar outras pessoas a garantirem direitos.\nA organização também se refletia fora da sala de aula. Registros em redes sociais mostram uma rotina frequente de treinos em academia, prática que amigos associam ao foco e à persistência que ela aplicava em diferentes áreas da vida. Para pessoas próximas, o hábito representava equilíbrio e autocuidado em meio às exigências da graduação.