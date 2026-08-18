Acidente entre carro e caminhão deixou seis pessoas mortas em Bielândia (Divulgação/Secretaria de Saúde de Filadélfia)\nAs seis pessoas que morreram em um acidente na TO-010, em Filadélfia, na região norte do Tocantins, voltavam para casa após passarem o dia juntos no balneário Encontro das Águas. As vítimas eram quatro integrantes da mesma família e dois amigos próximos, todos moradores do distrito de Bielândia.\nO acidente aconteceu na noite deste domingo (16), por volta das 18h36, a cerca de três quilômetros de Bielândia, no sentido de Barra do Ouro. O carro em que o grupo estava, um Fiat Palio, bateu de frente com uma carreta.\nSegundo a Secretaria Municipal de Saúde, o grupo havia passado o dia reunido no balneário e seguia de volta para casa quando ocorreu a colisão. Entre as vítimas estão dois servidores da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Bielândia: Lucileia Pereira da Silva, de 40 anos, auxiliar de serviços gerais, e Lourimar Martins da Silva, de 53 anos, que trabalhava como vigia.