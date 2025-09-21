Família morre após acidente na BR-153, em Campinorte (Reprodução/Instagram da Prefeitura de Jaú do Tocantins)\nUma família de seis pessoas está entre os mortos em um acidente envolvendo um caminhão, dois carros e uma moto na BR-153, em Campinorte, na região norte do estado, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na noite de sábado (20), a morte da mãe, pai, e dos quatro filhos foram confirmadas. Até o momento, o acidente resultou em oito vítimas, segundo a PRF.\nCinco membros da família morreram após a colisão, sendo José Mário da Silva Souto, de 38 anos, Dayane Pereira dos Santos, de 32 anos, e os três filhos, José Victor, Emanuela e José Arthur, de 17, 14 e 10 anos. Théo de 3 anos chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A família morava em Jaú do Tocantins.