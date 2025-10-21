A irmã de Antônia Taynara Sousa Silva, de 20 anos, relatou que a família tentou afastá-la do marido por não concordar com o relacionamento, que seria marcado por agressões. A jovem foi assassinada a facadas na casa onde morava, em Esperantina. O companheiro foi preso pela Polícia Militar (PM), suspeito do crime.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Homem é preso suspeito de matar mulher 20 anos em Esperantina\nO assassinato aconteceu no povoado Vila Tocantins, na madrugada de segunda-feira (20). Conforme o relatório policial, Taynara foi atingida por três perfurações no tórax, uma no abdômen e outra no pulso direito.\nConforme a PM, testemunhas relataram ter visto o suspeito Francimar de Almeida da Silva, de 47 anos, discutindo e agredindo Taynara nas proximidades do local do crime na noite anterior. Ele foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva pela Justiça.