A família da professora de pilates Lorraynne Bueno de Araújo, de 32 anos, que morreu após dar entrada no Hospital Regional de Gurupi (HRG) com queixas respiratórias, informou que o laudo que deve apontar a causa da morte ainda não foi concluído.\nA morte da jovem foi confirmada no dia 21. A professora foi levada ao hospital no dia 19, após passar mal e apresentar falta de ar. Ela chegou a ser intubada.\nA família acredita que a morte tenha sido causada pela Covid-19 e informou que ela passaria por um teste para confirmar a suspeita, mas morreu antes que o exame fosse realizado.\nRick deixou marca no Tocantins além da música; relembre histórias\nEscritor do TO lança livro baseado em história que escreveu aos 6 anos\n"Estamos achando que foi mesmo a Covid, algum vírus que ela adquiriu neste período. Pois foi muito rápido. Ainda não saiu laudo, são 10 dias", contou a irmã, Dayane Ribeiro Dias.