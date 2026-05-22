-IRACI BORGES DOS SANTOS (1.3413485)\nA morte da aposentada Iraci Borges dos Santos, de 78 anos, após uma transfusão de sangue considerada suspeita no Hospital Regional de Augustinópolis (HRAug), no Bico do Papagaio, entrou na mira da Polícia Civil. Sem respostas conclusivas das autoridades de saúde mais de um mês após o caso, a família procurou o Jornal do Tocantins nesta sexta-feira (22) para denunciar que a idosa recebeu uma bolsa de sangue supostamente incompatível, apresentou reação grave durante o procedimento e morreu poucas horas depois. Os familiares também apontam demora no socorro e possível falha da equipe de plantão durante o atendimento (veja vídeo acima).\nA família acusa a equipe multidisciplinar de plantão de falha grave no atendimento, demora no socorro e negligência diante da reação adversa apresentada pela paciente durante o procedimento. Iraci morava em Sítio Novo do Tocantins, no extremo norte do estado, e estava internada desde 28 de março deste ano para tratamento de pneumonia, no hospital que fica a cerca de 40km de sua casa. De acordo com familiares, ela apresentava melhora no quadro clínico antes da transfusão.