A dor da família de José Geraldo Oliveira Fonseca permanece viva mesmo após um ano e um mês do crime. O produtor de abacaxi morreu depois de levar quatro tiros por dupla que chegou de moto a uma pizzaria em Miranorte, onde ele jantava com parentes, e até hoje os familiares lamentam a falta de respostas sobre o assassinato.\nUm parente da vítima, que preferiu não se identificar, disse que José Geraldo ajudava a população e que é uma perda irreparável para todos aqueles que o conheciam.\nEle era um homem honesto, trabalhador, humilde e que ajudou bastante a população de Miranorte", afirmou.\nA Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a 66ª Delegacia de Polícia Civil de Miranorte realiza as investigações e que não há suspeitos presos. Destacou ainda que se trata de um crime complexo e que aguarda dados sigilosos sobre os suspeitos, que pode ter motivação pessoal e profissional.