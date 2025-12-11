A justiça condenou o município de Anápolis pela morte do pastor Domingos Lapa da Rocha, que morreu depois que um cilindro caiu em sua cabeça, durante um exame na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança. A indenização por danos morais é de R$ 60 mil e vai ser dividida entre cinco familiares do pastor.\nO POPULAR entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis, para que pudessem se posicionar sobre o caso, mas não teve retorno.\nA decisão concluiu que houve falha no manuseio do cilindro por parte de funcionários da UPA e que o acidente pode ter piorado o estado de saúde de Domingos.\nMulher tocantinense na lista de pessoas mais procuradas do Brasil tem ficha criminal com fuga e policial atropelado\nSaiba quem era o jovem que morreu após carro capotar e ser arremessado em canteiro central