Um rapaz e uma moça focados no trabalho e em proporcionar o melhor para a família. Assim era o casal que morreu junto com o filho e um sobrinho na BR-040, a caminho da Bahia, onde passariam o revéillon. As informações são da pastora Lucimar Lopes, mãe de Wider Carlos Lopes da Silva, que conta que a família tinha o costume de viajar todos os anos e nesta virada estava indo pela primeira vez para a Bahia.\nEm entrevista ao g1, Lucimar contou que o filho mais velho, de 37 anos, e a nora, Jéssica Iorrana Ferreira Mendes, de 33, eram muito responsáveis e planejavam e pagavam as viagens ao longo do ano. O filho, Wider Carlos, trabalhou por mais de duas décadas na mesma empresa de confecção, onde chegou ao cargo de costureiro-chefe. E a esposa trabalhava como vendedora on-line.\nEle era muito honesto, muito trabalhador, foi um ótimo filho, um ótimo marido. E minha nora também era uma pessoa maravilhosa, muito trabalhadora", contou Lucimar.