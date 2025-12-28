Família estava indo para a Bahia, passar a virada de ano. (Reprodução/ Redes Sociais)\nUma família que morava em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia, morreu em um acidente neste domingo (28), na BR-040, em Minas Gerais. As vítimas são Wider Lopes, a mulher dele Jéssica Yorrana, o filho do casal Arthur, de 4 anos, e o sobrinho do casal, João Lucas Lopes, de 8, informou uma conhecida das vítimas ao POPULAR. Uma pessoa que estava no outro veículo, também morreu e três foram socorrida em estado grave, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).\nAcidente na BR-040 mata casal, filho e sobrinho (Reprodução/ g1 Triângulo Mineiro)\nA conhecida do casal informou que a família morava no Setor Ibirapuera, em Aparecida. Segundo a conhecida, Jéssica era sempre muito gentil e prestativa. Um vizinho do casal também contou ao POPULAR que eles eram boas pessoas e muito trabalhadoras. Segundo o vizinho, a família estava indo para a Bahia, passar a virada de ano.