A família da goiana encontrada morta em uma floresta do Canadá tenta trazer o corpo para o Brasil. Letícia Oliveira Alves, de 38 anos, teve a identidade confirmada apenas na semana passada, após a entrega do laudo de DNA feito pela polícia canadense. O corpo havia sido localizado em abril de 2024 em uma área de mata na cidade de Coaticook, próxima à fronteira do país com os Estados Unidos.\nAo JORNAL, uma prima de Letícia relatou que a família ainda busca esclarecimentos sobre o caso e tenta viabilizar a repatriação do corpo. Ela lembrou também que o pai da goiana — tio da entrevistada — morreu no ano passado sem ter notícias da filha, o que deixou a família abalada pelas duas perdas em tão pouco tempo.\nÀ reportagem, o Gabinete de Assuntos Internacionais de Goiás (GAI) informou, nesta segunda-feira (9) que a interlocução com os familiares segue para repatriação do corpo da goiana (veja nota ao final desta reportagem). Anteriormente, o órgão citou que a família buscou concessão do auxílio funerário na quarta-feira (4).