Após quase trinta dias do assassinato do eletricista Wilson Hermes Almeida Rocha, de 28 anos, a família segue lutando por justiça. O suspeito do crime, segundo a família, é ex-secretário de Obras do município de São Valério do Tocantins e está foragido.\n"Meu coração sangra. O grito do meu filho ao receber a notícia ecoa na minha alma. Minha sogra mal encontra forças para continuar", desabafou a viúva Milena Alves Lopes, de 28 anos.\nO crime aconteceu no dia 12 de novembro, em um posto de combustíveis de São Valério. Wilson foi atingido na cabeça e chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. O suspeito, identificado como Divino Duarte, fugiu após o disparo.\nO g1 questionou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) sobre o andamento das investigações, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.