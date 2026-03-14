-Casal (1.3385931)\nO que parecia ser a realização do sonho da casa própria acabou se transformando em uma situação inesperada para uma família de Goiás. Seis meses após se mudarem para o novo imóvel, a criadora de conteúdo Daniele Kelly e o marido, Matheus André, descobriram que estavam morando na casa errada.\nEm uma sequência de vídeos publicados nas redes sociais, que já ultrapassam 3 milhões de visualizações, Daniele compartilha a saga da destroca do imóvel (assista acima). A história aconteceu entre 2023 e 2024.\nNa época, o casal havia acabado de conquistar a primeira casa própria. Para receber as filhas gêmeas, que nasceram duas semanas após a mudança, eles reformaram o imóvel com pintura e armários planejados. Contudo, a tranquilidade durou pouco.\nMédico calcula que vender pamonha rende mais que um plantão, e vídeo viraliza