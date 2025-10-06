Os donos de veículos registrados no Tocantins devem ficar atentos ao prazo de pagamento do licenciamento, que termina no dia 15 de outubro. A taxa é obrigatória e vai possibilitar a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo eletrônico (CRLV-e).\nDe acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/TO), o boleto para pagamento pode ser acessado por meio do site de serviços do órgão. Por isso, não é preciso ir até as unidades do Detran.\nClique aqui e acesse e acesse o boleto.\nO proprietário vai inserir a placa do veículo e o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Depois, é possível emitir a guia de pagamento. Após pagar a taxa do licenciamento, o usuário pode emitir o CRLV-e, que ficará disponível em formato digital.\nAlém desse pagamento, o Detran alertou que só é possível obter o CRLV-e se o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) também estiver pago.