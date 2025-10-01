A Polícia Civil concluiu, nesta terça-feira (30), que a queda de um carro no local onde está sendo construída uma ponte em Caseara, no oeste do Tocantins, foi causada pela falta de sinalização. O acidente deixou quatro pessoas da mesma família feridas. O responsável pela construtora deverá responder por lesão corporal culposa.\nVeja vídeo no JA2ª Edição: Dono de construtora é indiciado por 4 crimes após desabamento de ponte\nO acidente foi registrado no dia 31 de agosto deste ano. Conforme a polícia, o carro seguia por uma estrada vicinal que liga o município a um assentamento e acabou capotando após cair no local das obras da ponte.\nNo veículo estava a condutora, de 43 anos, o genro, de 26, duas filhas, de 21 e 5 anos, além do neto de seis meses. Entre eles, apenas o bebê não sofreu nenhum ferimento, pois estava na cadeirinha.