Heitor Gabriel Ribeiro Dias, de 4 anos, durante internação no HGP (Arquivo pessoal/Valeria Ribeiro de Almeida)\nUma criança com transtorno do espectro autista está internada na ala infantil do Hospital Geral de Palmas (HGP) à espera de uma cirurgia adiada por falta de material hospitalar. O procedimento já teve a data remarcada e segue com previsão para ser realizado neste sábado (13), informou a Secretaria de Estado da Saúde (SES).\nHeitor Gabriel Ribeiro Dias, de 4 anos, que tem autismo nível 2 de suporte, sofreu um acidente na creche e quebrou o punho na última terça-feira (9), quando deu entrada no hospital. A mãe, Valeria Ribeiro de Almeida, de 20 anos, entrou em contato com o JTo na tarde desta sexta-feira (12) e afirmou que seu filho só não realizou a cirurgia de que necessita por falta de materiais básicos (veja vídeo abaixo).