A Prefeitura de Palmas multou a BRK Ambiental em R$ 195.888,00 por descontinuidade no fornecimento de água em bairros da região norte da capital. A concessionária tem prazo de 15 dias, a partir do recebimento do auto, para apresentar defesa.\nConforme a prefeitura, a infração foi constatada após moradores dos bairros Sonho Meu, Cardeal, Aconchego, São Francisco, Mariana, Jaú 4ª Etapa, Mirante e Village Park informarem que estavam há mais de 20 dias sem fornecimento regular de água potável.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: BRK é multada por falhas no abastecimento de água em bairros de Palmas\nA penalidade foi aplicada pela Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Palmas (ARP).\nSegundo Marcelo Walace, presidente do órgão, a falta de água levou moradores a realizarem manifestações públicas, com bloqueio de vias. "A ARP classifica a situação como de 'dimensão crítica', incompatível com a natureza essencial e contínua do serviço de abastecimento”, comentou.