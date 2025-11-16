A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Tocantins (OAB-TO) decidiu denunciar criminalmente duas pessoas por exercerem ilegalmente a advocacia no estado. A decisão, tomada por unanimidade pelo Conselho Estadual, mira um homem que se apresentava como advogado e mantinha um falso escritório em Tocantinópolis, e uma mulher que oferecia serviços jurídicos e previdenciários pelas redes sociais sem ter habilitação para a prática.\nOs casos foram analisados pelo Conselho da OAB-TO após uma investigação da Coordenadoria de Fiscalização da Atividade Profissional da Advocacia (CFAPA). Em ambos, constataram no Cadastro Nacional dos Advogados (CNA) que os denunciados não possuem inscrição ativa na Ordem.\nA representação da classe jurídica divulgou apenas as iniciais dos suspeitos. Um dos alvos da denúncia, L. L. F. G., mantinha um suposto escritório de advocacia em Tocantinópolis, com fachada e estrutura de atendimento a clientes. Segundo a OAB, ele chegou a se apresentar como advogado a um delegado da Polícia Civil.