Idosa de 75 anos foi alvo de um golpe de R$ 165 mil de criminosos, entre eles um homem que se passou por delegado (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm homem que se passava por delegado e mais seis pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de Goiás à Justiça por um golpe de R$ 165 mil aplicado em uma idosa de 75 anos, em Goiânia. De acordo com a denúncia, os suspeitos convenceram a vítima de que havia uma investigação contra o gerente da agência bancária onde ela era correntista e, por isso, era necessário proteger o dinheiro dela por meio de transferências para outras contas.\nOs advogados dos envolvidos não foram localizados até a última atualização desta reportagem.\nO golpe foi aplicado em 2024. Segundo o inquérito policial, reproduzido na denúncia do MPGO, o primeiro contato com a idosa aconteceu no dia 30 de setembro daquele ano. Nesse dia, um dos golpistas disse que era delegado e que o gerente do banco onde a idosa tinha conta estava sendo investigado por fraudes financeiras e que a Polícia Civil queria proteger o patrimônio dela.