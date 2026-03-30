Euzébio Correia da Silva morreu aos 86 anos no Hospital Regional de Guaraí (Reprodução/Arquivo da família de Euzébio)\nLudmylla Ferreira Alves Veloso é investigada pela Polícia Civil por suspeita de exercer ilegalmente a profissão de médica no Hospital Regional de Guaraí. Ela também é suspeita de envolvimento na morte de Euzébio Correia da Silva, de 86 anos, que morreu após ser intubado pela falsa médica durante a pandemia de Covid-19.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Estado é condenado a indenizar filho de idoso que morreu após ser tratado por falsa médica\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), um inquérito foi aberto para investigar a morte de Euzébio e está em fase final de apuração, sendo conduzido pela 47ª Delegacia de Polícia de Guaraí. O caso tramita sob sigilo de Justiça.\nAinda segundo a polícia, Ludmylla Ferreira responde por homicídio culposo, uso de documento falso e exercício ilegal da medicina. O Jornal do Tocantins tenta localizar a defesa dela, mas não conseguiu contato até a publicação desta reportagem.