Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins ( Divulgação/SES)\nA Justiça do Tocantins determinou nova condenação contra o Estado pela morte de um idoso no Hospital Regional de Guaraí. O caso aconteceu em maio de 2021. Na época, Ludmylla Ferreira Alves exercia a medicina de forma ilegal na unidade de saúde. Ela utilizava o registro profissional de outra pessoa para realizar atendimentos e procedimentos complexos.\nO Jornal do Tocantins tenta contato com Ludmylla Ferreira Alves, e o espaço segue aberto para manifestação. Ela não consta como ré nas sentenças de indenização à família da vítima.\nO paciente Euzébio Correia da Silva, de 86 anos, deu entrada no hospital com quadro de saúde delicado. A mulher sem qualificação técnica realizou a Intubação Orotraqueal (IOT) e o acesso venoso central no idoso. Durante a retirada de um cateter, o quadro clínico evoluiu para complicações graves. O paciente apresentou sangue coagulado e taquicardia ventricular antes do óbito, segundo a sentença.