Sede do Ministério Público do Estado (MPE), em Palmas (MPE/Divulgação)\nO Ministério Público do Tocantins (MPTO) abriu um inquérito civil público para investigar possíveis falhas no funcionamento do Sistema Integrado de Operações Policiais (Siop), responsável por centralizar as chamadas de emergência, incluindo o número 190, da Polícia Militar.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: MP investiga problemas no 190 e em outros serviços de emergência no estado\nA apuração é conduzida pelo coordenador do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp), promotor de Justiça João Edson de Souza. O objetivo é verificar se problemas estruturais e operacionais do sistema estão prejudicando o atendimento à população e a eficiência da segurança pública.\nRelatos de falhas e interrupções\nDe acordo com o MPTO, há indícios de “deficiência no funcionamento” do Siop e falhas no controle estatístico dos atendimentos. Entre os problemas identificados estão: